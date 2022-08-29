شكرا لقرائتكم خبر شركة نزل تعلن عن موعد مزاد أرض "خليج سلمان" بإشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة نزل للتسويق العقاري موعد المزاد العلني لأرض خليج سلمان يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 في قاعة ليلتي بمحافظة جدة، وحيث يبدأ المزاد الساعة الرابعة عصراً تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

وتعتبر أرض "خليج سلمان" التي سيتم طرحها وبيعها في المزاد العلني أرض خام في موقع استراتيجي مميز وتبلغ مساحتها الإجمالية 422,486م في منطقة أبحر بمحافظة جدة.

حيث يمكن استثمار الأرض في مجالات شتى، منها إقامة مجمع سكني مغلق بمواصفات عالمية، أو مشروعٍ تجاري خدمي كذلك مدينة ترفيهية تضم منتجعات وفنادق مما تتيح خيارات أكثر للشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة للمستثمرين الباحثين عن فرصة حقيقية

ونشيد بالذكر شركة نزل للتسويق العقاري التي تحظى بثقة عملائها من جهات وأفراد مما يجعلها في مصاف الشركات الأولى في قطاع التسويق العقاري.

ولمعرفة المزيد من المعلومات نرجوا التوصال عبر الرقم التالي :0539333489