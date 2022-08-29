صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة على شفا حرب أهلية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الكثيرين في الولايات المتحدة يعتقدون أن البلاد "تتجه إلى حرب أهلية"، وذلك في ظل التهديدات لعدد من المسئولين التي تثير قلقاً متزايداً.

وفي مقال كتبه، تساءل رئيس تحرير الصحيفة مارك فيشر عما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو حرب أهلية، مشيرأً إلى أن "الكثيرين في البلاد يتمسكون بفكرة أن هذه المواجهة إما حتمية أو ضرورية".

ولفت فيشر في مقاله إلى أن "هناك تنوعاً كبيراً في الأصوات بما في ذلك سياسيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فضلاً عن الأكاديميين الذين يدرسون الحروب الأهلية والمتطرفين من كلا الجانبين".

وتابع: "موجة التهديدات ضد مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالي والقضاة والمسئولين، بما في ذلك بعد عمليات التفتيش المفاجئة للرئيس السابق دونالد ترامب، بجانب خطاب المتطرفين اليمينيين، تثير القلق في سياق المخاوف المتزايدة من اندلاع حرب أهلية".

وأشار رئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست" إلى "معسكرات التدريب حيث يتدرب المتطرفون المسلحون بالسلاح لمعارضة حكومتهم"، وإلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن العديد من الأمريكيين "يتوقعون صراعاً عنيفاً كمخاوف".

واستشهد فيشر بكلمات ستيفن مارش الذي يعتقد مع عدد من المحللين الآخرين أن المرحلة الساخنة من الحرب الأهلية "التي من المحتمل أن تشمل تفجيرات واغتيالات وهجمات على وكالات ومسئولين فيدراليين، قد تصبح حتمية".

ولفت مارك فيشر إلى أن "محللين آخرين يعتقدون أنه لن تكون هناك حرب أهلية، لكن عدد الهجمات من قبل المتطرفين والجماعات المتطرفة الصغيرة سيزداد".