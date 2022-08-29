تداول أسئلة من امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الدور الثاني بالثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق"التليجرام" ، قبل قليل، صور من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع، زاعمين أنها لطلاب الشعبة الأدبية في امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.

من جانبها كشفت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه جار التحقق من الأسئلة المتداولة وضبط المسؤل عن تصويرها من داخل اللجان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ويؤدى حاليا، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى7 آلاف و697 طالب و طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد 5 آلاف و313 طالب/ وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4 آلاف و350 طالب وطالبة.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وشعبة الرياضيات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة)، ويؤدى طلاب المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).