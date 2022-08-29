ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والبوري، والجمبري، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما هبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، والكابوريا.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي يتراوح 4 جنيهات ليتراوح بين 30 و35 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو المكرونة 20 جنيهًا ليتراوح بين 60 و86 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 8 جنيهات يتراوح بين 24 و64 جنيهًا.

وصعد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 65 و 135 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو البوري 6 جنيهات ليتراوح بين 70 و84 جنيهًا.