صور.. توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري على مقر الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري، صباح اليوم الإثنين، على مقر النادي الاجتماعي بحي الضواحي، للإدلاء بأصواتهم على المجلس المرشح والميزانية العمومية للنادي، وذلك تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، وإشراف عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة، المدير التنفيذي للنادي المصري.

ويدلي من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية بأصواتهم على ورقتين، الأولى بها المجلس المرشح والمكون من: كامل أبو علي، رئيس المجلس، والحسيني أبو قمر ورجب عبدالقادر نائبان، وكل من: أبو العزايم محمد، وأحمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشة، اللواء ياسر سالم، وياسر يحيي، أعضاء، وكل من: الدكتور أحمد الطحان، ومحمد موسى، أعضاء تحت السن، حيث يضع عضو الجمعية العمومية علامة "صح" بإحدى الخانتين موافق أو غير موافق، كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب المرشحون أمامهم.

بينما الورقة الثانية بها إبداء الرأي على الميزانية أيضًا بمربعين موافق وغير موافق، على أن يجرى وضع في أي منهما علامة "صح".

ومن المقرر أن يعقد عقب غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً، اجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج باجتماع الجمعية العمومية، ثم تختتم الجمعية العمومية بإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتيجة التصويت على تزكية المرشحين على كافة المناصب والميزانية.