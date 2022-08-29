بالأسماء.. 3 مصابين في تصادم على الطريق الساحلي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ومركبة دراجة آلية "تروسيكل" على الطريق الدولي الساحلي أمام مدخل مدينة إدكو، بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من محمد دمر شميس، 30 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وسيف محمد دمر شميس، 9 أعوام، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف محمد الرجال، 45 عامًا، عامل زراعي، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وجميعهم مقيمون في إدكو.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.