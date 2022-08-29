أب يلقي أبنائه الثلاثة من الطابق الخامس.. ماذا حدث في واقعة الهانوفيل بالإسكندرية؟- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لحظات عصيبة عاشها سكان شارع قصر القويري بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية بعدما شب حريق هائل بشقة سكنية في الطابق الخامس يتواجد بها رجل وزوجته و3 أطفال.

النيران التهمت الشقة وحولتها إلى جحيم، ما دفع الأب إلى إلقاء أطفاله الثلاثة من الشرفة على مراتب وضعها الجيران في الشارع، لينجو الأطفال ويموت الأب والأم.

صراخ وعويل

مع دقات العاشرة مساء أمس الأحد، هزت صرخات واستغاثات أسرة "خليل السويفي"، شارع قصر القويري بحي العجمي، ليفاجئ الجميع بألسنة النيران والدخان تتصاعد من شقتهم بالطابق الخامس.

"ألحقونا الناس بتموت.. الحريق كبير.. في 5 محتجزين"، سارع البعض بإبلاغ الحماية المدنية بنشوب حريق بالشقة وحددوا العنوان "آخر شارع قصر القويري" بالهانوفيل.

خرج سكان العقار بالكامل إلى الشارع خوفًا من امتداد النيران إلى باقي الشقق، وتجمع الجيران والمارة، الحريق يكبر والأسرة لا تزال محاصرة وسط جحيم النيران.

لحظات صادمة

وفي مشهد صادم يحبس الأنفاس، وضع الجيران عدد من المراتب بأرضية الشارع، ليلقي الأب أطفاله الثلاثة واحدًا تلو الآخر من شرفة الطابق الخامس، لإنقاذهم من النيران.

ومع سقوط آخر طفل، وصلت سيارات الإطفاء والإسعاف وباشرت عملها في السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

15 أسطوانة أوكسجين

نقلت سيارات الإسعاف الأب "خليل إبراهيم خليل السويفي" ٣٦ عاما، صاحب محل بشارع الحديد والصلب، وزوجته ولاء جابر أحمد، ٣٤ عاما، وطفلتهما إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب الحريق في اختناق عدد من الجيران إثر الدخان، ما استدعى تقديم 15 جلسة أوكسجين لهم، لإسعافهم داخل سيارات الإسعاف، بموقع الحادث في الهانوفيل.

ماس أم غاز

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بالشقة المشار إليها، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بجهاز التكييف سرعان ما امتد للغاز، فيما باشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.

نهاية مأساوية

وورد إخطار لاحق لقسم شرطة الدخيلة من مستشفى العجمي يفيد وفاة "خليل وولاء" الأب والأم مصابي حريق شقة القويري، متأثرين بإصاباتهم.

ومع ورود أنباء وفاة الأم وبعدها الأب بدقائق قليلة سيطرت حالة من الحزن على الجيران وشهود عيان الواقعة، خاصة أن الأب والأسرة معروفة بدماثة الخلق- بحسب قولهم.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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