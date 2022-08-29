تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم والخيار البلدي والخيار الصوب بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 75 قرشا وجنيهين.

بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.