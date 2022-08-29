شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، عن موعد المباراة القادمة للدولي المصري محمد صلاح، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة محمد صلاح القادمة في الدوري الإنجليزي.

ويلعب محمد صلاح المباراة القادمة مع ليفربول ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ويواصل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، استعداداته لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد، بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد



وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، عبر قناة بين سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط، حصدهم من انتصار وتعادلين وهزيمة.

بينما يقع نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 6 نقاط حصدهم من انتصار و3 تعادلات.