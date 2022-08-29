انت الان تتابع خبر فنان مصري يعتزل العمل العام: 'هو أنا جاي أهين نفسي؟' (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المطرب هاني شاكر اعتزاله العمل العام في مصر، ونفى وجود أية نية للترشح مجدداً لمنصب نقيب المهن الموسيقية، لافتاً إلى أنه تعرض لإهانات لا تليق بتاريخه ومكانته الفنية، رغم أنه عمل متطوعاً لمساعدة أعضاء النقابة، وقال إنه لن يهين نفسه مجدداً، خاصة وأنه لم يجد من يدعمه في هذه الأزمات.وأضاف هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"،أن العمل العام في مصر صعب٫ معقباً: للأسف الذين يحاربون العمل العام في مصر كثيرون، لأن المصالح كتير، حتى الإعلام لمجرد إنه عايز يعمل خبر تريند أو يلفت النظر فمش مهم إنه ياخد هاني شاكر في الرجلين، مستنكراً: مينفعش يتقال فلان يستهزئ بـهاني شاكر أو يهينه إيه الشطارة في كده؟.

تابع هاني شاكر قائلاً: أنا جاي على كرسي النقابة كنقيب علشان أخدم زملائي وإخواتي في الجمعية العمومية ولا علشان أهين نفسي؟ وللأسف لم أجد من يقف بجانبي أو حد يستنكر ده، ولن أعود للعمل العام مرة أخرى.



واختتم هاني شاكر حديثه قائلاً: لن أعود للعمل العام مرة أخرى وراضي جداً الحمد لله عن كل ما قدمته أنا ومجلس الإدارة المحترم.