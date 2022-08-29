انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 1% واقتربت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" من مستوى 101 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود "برنت" الآجلة لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 1.08% إلى 100.09 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.08% أيضا إلى مستوى 94.15 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.
وعلق الخبير جيمس ويسلر، العضو المنتدب لشركة Vanir Global Markets Pte في سنغافورة على ارتفاع أسعار النفط قائلا: "على الرغم من تحفيز البنوك المركزية المتشددة لرفع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، يستمر سعر النفط في الارتفاع حيث تدعم قيود العرض الاتجاه الصعودي".
في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.08% أيضا إلى مستوى 94.15 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.
وعلق الخبير جيمس ويسلر، العضو المنتدب لشركة Vanir Global Markets Pte في سنغافورة على ارتفاع أسعار النفط قائلا: "على الرغم من تحفيز البنوك المركزية المتشددة لرفع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، يستمر سعر النفط في الارتفاع حيث تدعم قيود العرض الاتجاه الصعودي".