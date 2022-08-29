أسعار النفط تعاود الارتفاع

وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود "برنت" الآجلة لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 1.08% إلى 100.09 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.08% أيضا إلى مستوى 94.15 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.



وعلق الخبير جيمس ويسلر، العضو المنتدب لشركة Vanir Global Markets Pte في سنغافورة على ارتفاع أسعار النفط قائلا: "على الرغم من تحفيز البنوك المركزية المتشددة لرفع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، يستمر سعر النفط في الارتفاع حيث تدعم قيود العرض الاتجاه الصعودي".