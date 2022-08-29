أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، بشكل طفيف في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.950 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.850 ديناراً لكل 100 دولار.
وفي أواخر 2020، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.
وفي أواخر 2020، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.