شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الكويت تفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت لجنة شؤون الانتخابات في الكويت، صباح اليوم الإثنين، استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، لعضوية مجلس الأمة 2022

ومن صباح اليوم الساعة السابعة، ولمدة عشرة أيام، ستكون لجنة شؤون الانتخابات، على موعد مع الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، ممن تنطبق فيهم الشروط، التي ينص عليها القانون الكويتي.



وقال العقيد أحمد الهاجري، مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية، في تصريحات صحفية إن اللجنة 5 مكاتب ضمن خمس دوائر، لاستقبال الراغبين في الترشح لمجلس الأمة 2022، في الانتخابات المقررة يوم 29 سبتمبر/ أيلول القادم.

وأمس الأحد دعا مجلس الوزراء الكويتي، الناخبين الكويتيين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، محددا موعدها في الـ29 من سبتمبر/أيلول القادم



وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في 17 أغسطس/آب الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية "الشويخ" - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).

بينما تضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة)، في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).

وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد في يوليو/تموز الماضي عن حله مجلس الأمة وطلب إجراء انتخابات مبكرة بهدف "تصحيح المشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".

دعا مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، الناخبين الكويتيين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، في الـ29 من سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في مرسوم صادر عن مجلس الوزراء الكويتي مستندا إلى الدستور والأمر الأمير الصادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.



كان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في 17 أغسطس/آب الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية "الشويخ" - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).



بينما تضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة)، في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).

وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد في يوليو/تموز الماضي عن حله مجلس الأمة وطلب إجراء انتخابات مبكرة بهدف "تصحيح المشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".