زلزال بقوة 5.8 درجة يقع بالقرب من باريامان في إندونيسيا

29 أغسطس , 2022 إندونيسيا (أ ف ب). ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 5.8 درجة هز سومطرة الغربية قرب مدينة باريامان في إندونيسيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي). وقالت الهيئة إن مركز الزلزال على عمق 11.9 كيلومتر.

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