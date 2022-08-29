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بعد خيبة البحرين.. طائرة العراق ترفع شعار التعويض امام السعودية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-29 | 08:29

بعد خيبة البحرين.. طائرة العراق ترفع شعار التعويض امام السعودية

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الخليج 365 – رياضة

يواجه منتخبنا للشباب بالكرة الطائرة، نظيره السعودي في تمام الساعة 30 : 11 من صباح اليوم الاثنين ، لتحديد المركزين التاسع والعاشر لبطولة آسيا تحت 20 عاماً والمقامة حالياً في البحرين .

وكان منتخبنا قد تعرض إلى خسارة ثقيلة مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب البحريني بنتيجة 3 / 0 ، ويشارك في البطولة 17 منتخباً، إذ أوقعت القرعة منتخبنا إلى جانب أستراليا وبنغلادش، وبعد خسارة مفاجئة من بنغلادش بثلاثة اشواط لواحد عاد ليفوز على شباب أستراليا بنفس النتيجة ، ومن ثم تأهل منتخبنا إلى المرحلة الثانية ليواجه تايلند في مباراة صعبة انتهت لصالح الأخيرة بنتيجة ( 3 / 2).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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