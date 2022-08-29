مدرب مدريد يشيد بمستوى فريقه: نتمتع بديناميكية جيدة للغاية

وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، وسجلنا مبكرًا، لكننا بعد ذلك قللنا من الشدة"، مضيفا ان" الأمر أصبح معقدًا بعد التعادل، لكن مع الطاقة التي كانت لدينا كنا جيدين للغاية، زدنا من إيقاع المباراة، وشيئًا فشيئًا قمنا بزيادة السرعة، ووضعنا الشدة والجهد يؤتي ثماره في النهاية".وعن التبديلات التي أجراها، أفاد مدرب ريال مدريد: "الحقيقة هي أنه عند انتهاء المباراة، اخترنا لاعبين يتمتعون بقدر كبير من اللياقة البدنية، وكان لدينا مساحة أكبر، واستفدنا من هذه الميزة البدنية في المراحل الأخيرة من الشوط الثاني".

وشدد أنشيلوتي: "المهم الحفاظ على التوازن، لذلك يتعين على لاعبي خط الوسط الآخرين ترتيب وصولهم إلى منطقة الخصم، بدأنا بشكل جيد، لكننا فقدنا السيطرة بعد ذلك".

وعن لاعبه تشواميني وصناعته لهدف فينيوس الأول، أكد مدرب ريال مدريد: "لدينا فريق جيد للغاية وهذا سيساعدنا كثيرًا في التغييرات، كما قلت من قبل، القوة هي مفتاح الفوز بهذه المباريات ودور جميع اللاعبين مهم".



وأعرب أنشيلوتي عن رضاه عن الفوز: "راضٍ جدًا، لم يكن من السهل الفوز بجميع المباريات الثلاث خارج أرضنا، لكننا نتمتع بديناميكية جيدة للغاية".