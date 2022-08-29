جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة

ويقع الدولي المصري محمد صلاح في المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين برصيد هدفين فقط، وهو يبحث عن الاحتفاظ بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الذي حصدها الموسم الماضي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012