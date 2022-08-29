شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجديد.
ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.
وانتهت منافسات الجولة الرابعة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ونظيره نوتنجهام فورست.
وحقق توتنهام الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل، احرزهم هاري كين.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ويقع الدولي المصري محمد صلاح في المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين برصيد هدفين فقط، وهو يبحث عن الاحتفاظ بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الذي حصدها الموسم الماضي.
1-إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6 أهداف.
2-رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.
3-هاري كين، توتنهام، 4 أهداف.
4-ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 4 أهداف.
5-باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.
6-مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.
7-لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.
8-ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 3 أهداف.
9-محمد صلاح، ليفربول، هدفين.
10-روبرتو فيرمينو، ليفربول، هدفين.
11-جابرييل جيسوس، آرسنال، هدفين.
12-إيفان توني، برينتفورد، هدفين.