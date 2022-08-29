شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش: الدولة المصرية قادرة على تخطى الأزمات وتجاوز العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية - بثقلها - قادرة على تخطي الأزمات وتجاوز العقبات، مضيفا أن الثقة كبيرة في قيادتنا ومؤسساتنا الوطنية لسداد الالتزامات التي تتحملها الدولة نتيجة آثار سلبية عديدة.

وأضاف النائب عمرو درويش أن تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة ضرورات حتمية يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقها، وكذلك تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية.