تطور جديد قرب محطة 'زابوروجيا' النووية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت إدارة مدينة إنرغودار، أن قوات كييف أطلقت قنابل مضيئة على الأراضي العشبية القريبة من محطة زابوروجيا، لإثارة الحرائق وارتفاع سحب الدخان لتغطية قصف المحطة بالمسيّرات الانتحارية.



وورد في بيان عن إدارة المدينة التابعة لها المحطة: "تم إطلاق خمس قنابل مضيئة في المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية، حيث غرق معظمها في مياه بحيرة التبريد المحاذية. هدف المسلحين هو إشعال الأعشاب الجافة في المنطقة المجاورة للمحطة، لإثارة حريق تنتج عنه سحب الدخان لتنفيذ مزيد من الاستفزازات باستخدام الطائرات الانتحارية المسيّرة".



وفي وقت سابق يوم الأحد، أبلغت سلطات إنرغودار عن هجوم طائرة انتحارية مسيرة أوكرانية، تم إسقاطها فوق مبنى محطة الطاقة.