كشف حقيقة اعتقال زائرات إيرانيات بتهمة السرقة في النجف

وقال اعلام العتبة في التوضيح، إنه "تم القبض على زائرتين من قبل القسم النسوي للتفتيش بعد الشك في انهن رجال متنكرين لكن بعد التأكد ظهر انهن نساء يمتلكن هرمونات زيادة".

وأضاف أنه "تم التأكد كذلك من القنصلية الايرانية كما تم التأكد من الجوازات".



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده، اعتقال زائرين من الجنسية الإيرانية يرتدون زي النساء يدخلون الى قسم النساء للسرقة.