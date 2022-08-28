في بغداد.. اعتقال رجل حرق زوجته

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الأحد، عن اعتقال رجل حرق زوجته شرقي العاصمة

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعد حصول حادث مفاده تعرض سيدة الى الحرق بمادة النفط وتعرضها لحروق ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة بغداد الجديدة حيث تم نقلها انذاك الى المستشفى على الفور ووجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير القسم المذكور وعضوية عدد من المحققين ضمن قيادة الشرطة لمتابعة الموضوع".

وأضاف البيان "بعد رقود الضحية في المستشفى برفقة زوجها اقدم الزوج على خنق الضحية بواسطة الوسادة واثناء ذلك لاحظ عمال النظافة في المستشفى المتهم اثناء قيامه بخنق الضحية والذي لاذ بالفرار"، مشيراً الى "تدوين افادتها وبينت ان زوجها هو من اقدم على حرقها وطلب منها عدم اخبار ذويها وبعدها فارقت الضحية الحياة".

وتابع "تم متابعة المتهم والوصول الى مكان اختباءه وتمت عملية مطاردته من قبل فريق العمل الى ان تم القاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".