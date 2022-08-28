تأجيل تدريبات المنتخب العراقي.. لهذا السبب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي، تأجيل تدريبات المنتخب حتى اشعار آخر.

وجاء في بيان نشره اتحاد الكرة، أن "الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الوطني قرر تأجيلَ تدريبات المنتخبِ إلى وقتٍ آخر يتمّ تحديدهُ لاحقاً، وذلك لارتباطِ معظم اللاعبين مع أنديتهم المحلية بمعسكراتٍ خارجيةٍ وداخليةٍ".

وأضاف "ومن المؤمل أن يعلنَ الجهاز الفنيّ للمنتخبِ القائمةَ الجديدة في الأيام القليلةِ المقبلة التي ستشاركُ في بطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23 -27 أيلول المُقبل".