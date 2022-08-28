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تأجيل تدريبات المنتخب العراقي.. لهذا السبب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-28 | 22:12

تأجيل تدريبات المنتخب العراقي.. لهذا السبب

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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي، تأجيل تدريبات المنتخب حتى اشعار آخر.

وجاء في بيان نشره اتحاد الكرة، أن "الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الوطني قرر تأجيلَ تدريبات المنتخبِ إلى وقتٍ آخر يتمّ تحديدهُ لاحقاً، وذلك لارتباطِ معظم اللاعبين مع أنديتهم المحلية بمعسكراتٍ خارجيةٍ وداخليةٍ".

 

وأضاف "ومن المؤمل أن يعلنَ الجهاز الفنيّ للمنتخبِ القائمةَ الجديدة في الأيام القليلةِ المقبلة التي ستشاركُ في بطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23 -27 أيلول المُقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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