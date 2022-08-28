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"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية ومشروع تنموى لخدمة أهالى قويسنا بالمنوفية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة السادات قافلة طبية جديدة ومشروع تنموي لخدمة أهالي مركز قويسنا قرية منشأة دملو بمحافظة المنوفية، ووفرت القافلة تخصصات طبية عديدة.

وشهدت القافلة، الكشف على 231 مواطن و تواجد 3 تخصص طبى داخل القافلة و 350 مواطن حضروا المشروع التنموى.

كما قام فريق مؤسسة حياة كريمة بمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات في أكتر من قطاع بمركز دشنا بمحافظة قنا، وأهمها مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أبو مناع، ومشروع مجمع خدمات المواطنين، ومشروع المجمع الزراعي، ومركز تنمية الأسرة والطفل .

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قافلة حياة كريمة

 

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قافلة طبية لحياة كريمة بقويسنا

 

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جانب من القافلة الطبية

 

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على هامش القافلة الطبية

 


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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