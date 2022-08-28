مأموريات خاصة لضبط المتهمين بارتكاب مجزرة "جلسة الصلح" بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شكلت أجهزة الأمن بالقاهرة، مأموريات خاصة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب مجزرة "جلسة الصلح" في حدائق القبة.

وكانت نشبت منذ قليل، مشاجرة بين عائلتين خلال "جلسة صلح" وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأكد مصدر أمني لـ "الخليج 365"، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء جلسة الصلح، بينهم اثنين أشقاء، وتم نقلهم إلى المستشفي.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة حدائق القبة إخطارًا بوجود مشاجرة نشبت بين عائلتين ووقع عدد من الضحايا.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين أثناء عقد جلسة عرفية عقدها الطرفين للتنازل عن قضايا قديمة بينهم واحتدم الخلاف، ونشبت المشاجرة بالأسلحة.

وأوضح مصدر أمني أنه جار التعامل مع الواقعة وحصر أعداد الضحايا.

وبإخطار اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، أمر بفرض السيطرة على الطرفين وضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.