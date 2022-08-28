ضبط 4 أطنان عصائر منتهية الصلاحية داخل مصنع أغذية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الأحد، أكثر من 4 أطنان عصائر منتهية الصلاحية داخل مصنع أغذية في منطقة برج العرب غرب المحافظة.

قال محمد سعد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملات مكثفة للرقابة على مصانع المواد الغذائية لضبط المنتجات مجهولة المصدر وحالات الغش التجاري.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الحملة أسفرت عخ ضبط مصنع مواد غذائية لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وجرى التحفظ على 1900 عبوة عصير منتهية الصلاحية سعة 1900 لتر، عدد 12 برميل عصير تفاح طبيعي منتهية الصلاحية تزن 2400 كيلو جرام، فيما بلغت إجمالي الكمية المضبوطة 4300 كيلو جرام.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفين للعرض على النيابة.