مقتل سيدة طعنًا في مشاجرة مع زوجها بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

ألقت أجهزة الأمن في محافظة كفرالشيخ القبض على ستئق متهم بقتل زوجته طعنا، في عزبة الشركة التابعة لمدينة الحامول.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي مركز شرطة الحامول إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول المدعوة "دينا.ع.أ.ع" 27 عامًا - ربة منزل، تقيم بعزبة الشركة بمدينة الحامول، مصابة بعدة طعنات، توفيت متأثرة بإصابتها.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بجرح نافذ بالظهر من الناحية اليمنى، وجرح نافذ بأعلى الفخذ الأيسر، وجرح بالرأس، وذلك نتيجة تلقيها طعنات من سلاح أبيض، والجثة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل رجال المباحث إلى مستشفى الحامول المركزي، وبسؤال أهلية الزوجة المجني عليها اتهموا زوجها المدعو "عبدالناصر.ا.ع" 32 عامًا - سائق، يقيم بنفس العنوان، بقتلها مستخدمة سلاح أبيض "مطواة"، لتعدد الخلافات الزوجية بينهما.

ألقي القبض على المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة الحامول، وأقر تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة "مطواة" جرى ضبطها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الزوجة المجني عليها، والتصريح بالدفن بمعرفة أهليتها عقب إجراء عملية التشريح.​