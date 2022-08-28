الدكتور أحمد عبد الوهاب عميدًا لكلية التجارة بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد عبدالوهاب عميدًا لكلية التجارة، خلفًا للدكتور أسامة سعيد عميد الكلية السابق.

عُين الدكتور أحمد عبد الوهاب معيدًا بكلية التجارة عام 1986، ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق عام 1991، ثم الدكتوراة في الخداع الإعلاني عام 2001، ثم تدرج في الدرجات الجامعية حتى حصل علي درجة أستاذ عام 2014، وشغل العديد من المناصب القيادية منها رئيس قسم إدارة الأعمال.

كما عمل وكيلاً لقطاع خدمة المجتمع منذ عام 2015، وعضوًا في لجنة اختيار القيادات على مستوى الجامعة والمحافظة، وعمل منسقًا أكاديميًا لبرامج التعليم المفتوح بكلية التجارة، وعضوًا باللجنة المحكمين، وله العديد من المؤلفات العلمية المتميزة، كما أشرف على العديد من الرسائل العلمية، وعين قائمًا بأعمال عميد كلية السياسية والاقتصاد أغسطس عام 2021.