ماكرون يغادر الجزائر بعد زيارة دامت 3 أيام

اسماعيل عبد الحي - غادر مساء اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجزائر بعد زيارة دامت 3 أيام.

وكان في توديع الرئيس الفرنسي، بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

وقبل مغادرته الجزائر، أشرف كل من تبون ونظيره الفرنسي، بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار الجزائر الدولي، على التوقيع على 5 إتفاقيات بين الجزائر وفرنسا.

كما وقع عبد المجيد تبون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا. ليعقدا بعدها ندوة صحفية، بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار الجزائر الدولي.

وعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر العاصمة، بعد ظهر هذا السبت، قادما من وهران، في إطار اليوم الثالث والأخير من زيارته الرسمية الى الجزائر، والتي شرع فيها الخميس الماضي على رأس وفد هام.

وخلال زيارته لوهران، توجه الرئيس الفرنسي، إلى كنيسة سانتا كروز ودار الموسيقى “ديسكو مغرب” وسط المدينة. قبل أن يلتقي النخبة الرياضية الوهرانية بقصر الرياضات “حمو بوتليليس” بحي المدينة الجديدة.

واختتمت الزيارة لوهران بقصر الرياضات “حمو بوتليليس” بحي المدينة الجديدة حيث حضر الرئيس ماكرون عرضا للرقص “بريك دانس” قدمه فنانون شباب. كما التقى رياضيين شباب من النخبة الذين كانوا متواجدين بقصر الرياضة.