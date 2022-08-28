313 قرية دمرتها سيول السودان

أعلن وزير البنى التحتية رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة السودانية أبو بكر عبدالله، أن السيول والأمطار تسببت في دمار 313 قرية بالكامل بالولاية.

ولفت الوزير إلى تضرر محليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى بالسيول والأمطار بعد وصول أكثر من 3 مليارات متر مكعب سيول مياه من هضبة المناقل وجبل موية، فيما تبلغ السعة الاستيعابية لمصارف الولاية 33 مليون متر مكعب.

وكشف الوزير عن دمار 313 قرية بالكامل منها 120 قرية بمحلية المناقل و90 قرية بجنوب الجزيرة، وبقية القرى المتأثرة موزعة بين أم القرى والمحليات الأخرى، ولفت لتأثر 14500 أسرة بالسيول والأمطار ووفاة 11 شخصا وإصابة 9 وغمر 90 ألف فدان زراعي بالمياه وانهيار 15 مرفقا حكوميا بالمناقل و7 بجنوب الجزيرة و3 بمحلية أم القرى.

وأكد أن الكارثة أكبر من إمكانيات الولاية التي أطلقت نداء تداعت واستجابت له القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والمنظمات الدولية والوطنية والخيرون والإعلاميون.