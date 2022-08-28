قصف مدن قريبة من المفاعل النووي الأوكراني

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن القصف الصاروخي والمدفعي الروسي، أصاب مناطق عبر نهر دنيبر بقرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مع استمرار المخاوف من أن القتال في المنطقة المجاورة، قد يلحق الضرر بالمحطة ويسبب تسربًا إشعاعيًا.

وسيطرت القوات الروسية على محطة الطاقة النووية Zaporizhzhia بعد فترة وجيزة من بدء الحرب

تخزين الوقود

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية قصفت المحطة مرتين خلال اليوم الماضي، وأن بعض القذائف سقطت بالقرب من مبانٍ تخزن وقود المفاعل والنفايات المشعة.

وقال فالنتين ريزنيشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، إن إطلاق نار كثيف أثناء الليل ترك أجزاء من نيكوبول بدون كهرباء.

ودمرت الضربات الصاروخية حوالي 12 منزلاً في Marhanets، وفقًا لما ذكره يفهين يفتوشينكو، رئيس إدارة المنطقة التي تضم المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45000 نسمة. وقال عضو مجلس المدينة أناتولي كورتيف إن مدينة زابوريجيه، التي تقع على بعد 40 كيلومترا «25 ميلا» من النهر من المحطة النووية، تعرضت أيضا للنيران خلال الليل، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وبين فلاديمير ليونيف، رئيس الإدارة المحلية التي أقامتها روسيا، أن محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية والمدينة المجاورة لها، تعرضت للنزول من المحطة النووية ثلاث مرات خلال يوم. ويعتبر سد المحطة طريقا رئيسيا عبر النهر، وطريق إمداد رئيسيا محتملا للقوات الروسية. ويشكل السد أيضًا خزانًا يوفر المياه لمحطة Zaporizhzhia النووية.

أنظمة التبريد

وتركز الكثير من المخاوف على أنظمة التبريد للمفاعلات النووية للمحطة. حيث تتطلب الأنظمة طاقة للتشغيل، وقد تم إيقاف تشغيل المحطة مؤقتًا يوم الخميس، بسبب ما قال المسؤولون إنه أضرار حريق في أحد خطوط النقل، قد يتسبب فشل نظام التبريد في حدوث انهيار نووي.

واحتلت القوات الروسية مجمع المفاعل النووي، في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، لكن العمال الأوكرانيين المحليين استمروا في تشغيله، اتهمت الحكومتان الأوكرانية والروسية بعضهما البعض مرارًا بقصف المجمع والمناطق المجاورة، مما أثار مخاوف من كارثة محتملة.

وبينت شركة الطاقة النووية الأوكرانية Energoatom، أن القصف الدوري دمر البنية التحتية لمحطة الطاقة.

وقالت «هناك مخاطر تسرب الهيدروجين وتناثر المواد المشعة وخطر الحريق مرتفع».

وحاولت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق لإرسال فريق لتفتيش المحطة والمساعدة في تأمينها، وقال مسؤولون إن الاستعدادات جارية للزيارة لكن لم يتضح متى يمكن أن تتم.

اضطراب الإمدادات

ومن جهة أخرى أثيرت مخاوف من انخفاض مخزون الوقود، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، مما زاد من زعزعة سلسلة توريد الطاقة، التي كانت تسعى إلى اللحاق بالطلب المتزايد، حيث تسبب الحرب مخاوف بشأن كفاية إمدادات الطاقة حول العالم.

وذكرمسؤولون اتحاديون أن إمدادات الديزل وزيت التدفئة في الشمال الشرقي، أقل من المتوسط الأخير بأكثر من %50، مما يثير مخاوف من أن يتسبب طقس شديد القسوة في حدوث اضطرابات في الإمدادات.

وإن إمدادات الوقود أقل من المعتاد في جميع أنحاء البلاد.

فوقود الديزل وزيت التدفئة، اللذان يشكلان فئة نواتج التقطير، أقل بنسبة %63 من متوسط الخمس سنوات في نيو إنجلاند و%58 أقل من نفس المتوسط من ماريلاند إلى نيويورك، وفقًا لمسح أجرته وزارة الطاقة، وقالت الوكالة إن مخزونات البنزين ليست بهذا السوء، لكنها لا تزال عند أدنى مستوياتها، منذ ما يقرب من عقد على طول الساحل الشرقي بأكمله.

ويعتمد الشمال الشرقي بشكل كبير على زيت التدفئة، لتدفئة المنازل في الشتاء، بينما تعتمد المناطق الأخرى بشكل أكبر على الغاز الطبيعي والكهرباء، أيضًا، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي موسمًا نشطًا للأعاصير، وقد يتسبب حدث جوي قوي في حدوث اضطرابات، نظرًا لأن معظم الوقود المستهلك من دول المحيط الأطلسي الأوسط إلى مين يأتي من مصافي ساحل الخليج، كما يقول مسؤولو الطاقة.

وتراقب الوكالة الفيدرالية المشكلة، وتحاول أن تكون استباقية في مجال التوعية.

وقال مايكل فيرانتي، من جمعية مسوقي الطاقة في ماساتشوستس، إن هناك حافزًا ضئيلًا للمشترين لتخزين الوقود باهظ الثمن للتخزين، لأنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار.