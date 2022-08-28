مقتل أربعة عناصر من 'داعش' بكمين في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن مقتل أربعة عناصر من "داعش" بكمين في محافظة نينوىز

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكنت قوة من الحشد الشعبي في نينوى، من متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو سيف، وبعد رصد تحركاتهم تم نصب كمين محكم لهم".

وأضافت أنه "تم قتل 4 من هذه العصابات الإرهابية المهزومة، فيما شرعت أيضاً بتطويق المنطقة للبحث عن عنصر إرهابي خامس".