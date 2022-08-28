شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة اليوم الأحد 28-8-2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، بإقامة مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست وانتهت بفوز رجال انطونيو كونتي بهدفين دون رد.

وانطلقت احداث مباراة توتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق آرسنال المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من اربعة مباريات بالعلامة الكاملة، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1-أرسنال، 12 نقطة.

2-مانشستر سيتي، 10 نقاط

3- توتنهام، 10 نقاط

4- برايتون، 10 نقاط

5- ليدز يونايتد، 7 نقاط

6- تشيلسي، 7 نقاط

7- نيو كاسل، 6 نقاط

8- مانشستر يونايتد، 6 نقاط

9- ليفربول، 5 نقاط

10- برينتفورد، 5 نقاط

11- فولهام، 5 نقاط

12- كريستال بالاس، 4 نقاط

13- نوتنجهام فورست، 4 نقاط

14- ساوثامبتون، 4 نقاط

15- أستون فيلا، 3 نقاط

16- وست هام، 3 نقاط

17- بورنموث، 3 نقاط

18- إيفرتون، نقطتين

19- ولفزهامبتون، نقطتين

20- ليستر سيتي، نقطة واحدة.