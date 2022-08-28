ملخص ونتيجة مباراة توتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - أنتهت احداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست بفوز توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في إطار الجولة الرابعة من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت على ستاد سيتي جراوند معقل فريق نوتنجهام.

ملخص ونتيجة مباراة توتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق توتنهام هوتسبير، ومنذ بداية المواجهة وفي الدقيقة الخامسة سجل هاري كين الهدف الأول لصالح فريق توتنهام هوتسبير بطريقة جميلة، وبعدها حاول لاعبوا نوتنجهام فورست على ملعبه ووسط جماهيره ولكن دون جديد لينتهى شوط المباراة الأول بتقدم توتنهام بفضل هارى كين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول لاعبوا نوتنجهام على ملعبه ووسط جماهيره من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة السادسة والخمسين اضاع هارى كين ركلة جزاء وتصدي لها الحارس هيندرسون.

ومر الوقت دون حدوث جديد حتى وصلت الدقيقة الواحدة والثامنين وسجل هارى كين الهدف الثاني له ولفريقه لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بهدفين دون رد.