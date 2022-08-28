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لأول مرة بتاريخ الهيئة.. صدور اولى تأشيرات العمرة البرية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، عن صدور اولى تأشيرات العمرة البرية للمعتمرين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه" استكمالا للموافقات التي نجح رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي باتمامها خلال موسم الحج مع الجهات المعنية في المملكة العربية ، تم اليوم اصدار اولى التأشيرات البرية للمعتمرين العراقيين للمغادرة عبر منفذ عرعر الحدودي".

واشارت إلى"فتح منفذ عرعر الحدودي امام المعتمرين يعد سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الهيئة، حيث ستساهم بتقليل الكلفة على المعتمرين وسهولة زيارة بيت الله الحرام".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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