لأول مرة بتاريخ الهيئة.. صدور اولى تأشيرات العمرة البرية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، عن صدور اولى تأشيرات العمرة البرية للمعتمرين.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية