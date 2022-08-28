انت الان تتابع خبر مكونة من رجال ونساء.. القبض على عصابة تتاجر بالبشر في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة مكونة من رجال ونساء تقوم بالاتجار بالبشر والسرقة والسمسرة في ميسان.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (4) أفراد نصفهم من النساء تقوم بالاتجار بالبشر وسرقة منازل المواطنين والسمسرة في إحدى مناطق مدينة العمارة".
وأضافت انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا وإجراء كشف الدلالة لآخر عملية سرقة وجاء مطابقا لأقوالهم".
وأضافت انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا وإجراء كشف الدلالة لآخر عملية سرقة وجاء مطابقا لأقوالهم".