انت الان تتابع خبر مكونة من رجال ونساء.. القبض على عصابة تتاجر بالبشر في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة مكونة من رجال ونساء تقوم بالاتجار بالبشر والسرقة والسمسرة في ميسان.