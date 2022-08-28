القبض على متهمين حاولا بيع طفل في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما طفل حديث الولادة كانا يريدان بيعه في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "دوياتها تمكنت خلال تجولها ضمن منطقة الشيخ عمر في بغداد، من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما طفل رضيع حديث الولادة، وجاءت عملية القبض بعد الشك الحاصل بهما من قبل الدوريات، حيث اعترفا أثناء التحقيق الاولي بإحضار الطفل من احد المحافظات لغرض بيعه لأحد الأشخاص في بغداد".



وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما ارسل الطفل الى المستشفى لتلقي العلاج لسوء حالته الصحية".

