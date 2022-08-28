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برشلونة يواجه كابوسا قبل لقاء بلد الوليد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-28 | 19:40

برشلونة يواجه كابوسا قبل لقاء بلد الوليد

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يواجه نادي برشلونة الاسباني شبح رقم سلبي تاريخي، إذا فشل في التسجيل خلال مباراة بلد الوليد، المقرر لها اليوم الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن مباريات الجولة الثالثة لليجا.
وتعادل برشلونة سلبيًا، في مواجهة الجولة الأولى على ملعبه أمام رايو فاليكانو، علمًا بأنه خسر آخر مباراة على أرضه في الموسم الماضي، أمام فياريال، بهدفين دون مقابل.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد خاض برشلونة مباراتين متتاليتين على ملعبه في الليجا دون أن يسجل أهداف (خسر مباراة وتعادل في الأخرى).


وأضافت الشبكة، أن "برشلونة يمكن أن يعادل أسوأ سلسلة له دون أن يسجل على أرضه في تاريخ مسابقة الليجا، والتي عانى منها في مناسبتين سابقتين (ثلاث مباريات) في اذار - نيسان 1963، وشباط - اذار 1980.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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