برشلونة يواجه كابوسا قبل لقاء بلد الوليد

وتعادل برشلونة سلبيًا، في مواجهة الجولة الأولى على ملعبه أمام رايو فاليكانو، علمًا بأنه خسر آخر مباراة على أرضه في الموسم الماضي، أمام فياريال، بهدفين دون مقابل.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد خاض برشلونة مباراتين متتاليتين على ملعبه في الليجا دون أن يسجل أهداف (خسر مباراة وتعادل في الأخرى).



وأضافت الشبكة، أن "برشلونة يمكن أن يعادل أسوأ سلسلة له دون أن يسجل على أرضه في تاريخ مسابقة الليجا، والتي عانى منها في مناسبتين سابقتين (ثلاث مباريات) في اذار - نيسان 1963، وشباط - اذار 1980.