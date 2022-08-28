موجة حر غير مسبوقة تضرب دولة آسيوية

وتسببت موجة الحر الكبيرة في الصين في إتلاف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة للمزارعين الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الأساسي.

بغداد - ياسين صفوان - حذر علماء البيئة الصينيون من أن الاحتباس الحراري سيتسبب في موجات حر غير مسبوقة تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع في البلاد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012