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هتافات مدوية في طهران ومشهد لإسقاط خامنئي

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- بواسطة أيمن الوشواش - صعد المحتجون الإيرانيون لهجتهم في وجه النظام الإيراني، وواصلت وحدات المقاومة في طهران نشاطاتها الخارقة لأجواء القمع، وبثت هتافات مدوية «الموت لخامنئي».

وهتف المحتجون في منطقة أفسرية بمتنزه بوستان فجر متين بالعاصمة «الكلمة الأولى والأخيرة هي إسقاط النظام» و»الولي الفقيه حان وقت موتك» و»الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي» و»الطريق الوحيد للتخلص هو طريق مجاهدي خلق» و»ليسقط مبدأ ولاية الفقيه» و»الموت لخامنئي ورئيسي واللعن على خميني».

وفي مدينة مشهد، وبالتحديد عند أتوستراد الهاشمية ومتنزه إيزيدي، بثت هتافات مدوية لإسقاط النظام، حيث صرخوا يرددون «نحن أهل النضال نساء ورجالا نتحداك في ساحة المعركة» و»ليسقط مبدأ ولاية الفقيه وعاش جيش الحرية» و»رئيسي أنت سفاح مجزرة عام 1988» و»الديمقراطية والحرية مع مريم رجوي».

على صعيد آخر، بثت وحدات المقاومة في المناطق المكتظة بالسكان في طهران العاصمة ومدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، خطاب زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي، حول ضرورة إسقاط نظام الملالي متزامنا مع شعارات مناهضة للنظام، مما أدى إلى ترحاب المواطنين. إن هذه الإجراءات الشجاعة تأتي من أجل كسر أجواء الرعب في إيران.

وفي منطقة أفسریه بطهران، بثت رسالة قائد المقاومة مسعود رجوي حول إسقاط نظام الملالي، كما قامت وحدات المقاومة في طهران ببث شعارات حماسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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