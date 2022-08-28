شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي يستعرض مشاريع الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة التونسية، بنائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد، ووكيل الأمين العام مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اشيم ستاينر.

وتمحور اللقاء حول متابعة نتائج اليوم الأول من اجتماعات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، التي تعقد في تونس، والسبل الكفيلة بإسهام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها في تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، وإحلال السلام ومحاربة مظاهر الفساد ودعم جهود الحوكمة.

واستعرض الجانبان الفرص المتاحة من أجل مزيد تنويع هذه الشراكات وتنميتها.