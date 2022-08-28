أستاذة بجامعة صنعاء تعرض أثاث منزلها للبيع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش معظم الأكاديميين وأساتذة الجامعات اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وضعا صعبا، جراء توقف الرواتب وغلاء المعيشة ونهب مقدرات الجامعات لصالح ميليشيات الحوثي.

وأعلنت الدكتورة سامية عبدالمجيد الأغبري، رئيسة قسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، عرض أثاث منزلها للبيع بسبب انقطاع المرتبات وغلاء الأسعار وعجزها عن توفير مصدر للدخل لها للعيش.

وقالت في منشور لها على صفحتها بالفيس بوك «هذي الأيام جالسة أدور على حاجة بالبيت تنباع، لكن يبدو أنه ماحد أيضا بيقدر يشتري، أو بتتباع برخص التراب، يا رب فرجها علينا جميعا». مضيفة «شعب اليمن يحتضر».

واضطر الدكتور عبدالله معمر الحكيمي، أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة صنعاء، للعمل كسائق تاكسي، بحثا عن لقمة العيش، بعد قطع ميليشيات الحوثي رواتب الأكاديميين والموظفين في القطاع الحكومي منذ 7 سنوات.

وتداول ناشطون وحقوقيون يمنيون مقطع فيديو صادما يوثق لحظات مرعبة عاشها شاب أقدمت ميليشيات الحوثي على إخضاعه للتعذيب والترهيب، وصولا إلى الإعدام الوهمي، ووثقوا جريمتهم أمام عدسة الكاميرا.

ووثق المقطع المفزع لحظات عصيبة عاشها عامل من أبناء محافظة ريمة اليمنية، على يد شخص هدده بالإعدام، في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، وأظهر الفيديو تهديدات الجاني للمجني عليه الشاب عبده علي محمد وهو يشهر السلاح في وجهه ويهدده بالتصفية وبيع أعضائه.

من جانبه أوضح البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد، أن عملية الإعدام الوهمية وقعت في بني معاذ بمحافظة صعدة بعيدا عن أجهزة الأمن والقضاء، وأشار إلى أن المقطع أثار حالة من السخط والاستنكار العام إزاء الجريمة الوحشية القاسية، التي يظهر فيها الشاب ذو الـ17 عاما، وهو يجثو أمام جلاديه متعرضا للضرب والشتائم والترهيب.

طبقا لمصادر إعلامية، فإن متنفذا حوثيا اتهم الشاب بسرقة «جربة قات»؛ وحاول إجباره على دفع 3 ملايين ريال؛ لكنه عجز عن تحقيق ما خطط له فلجأ إلى أسلوب التعذيب لمعاقبة الضحية، وممارسة جريمة الإعدام الوهمي بحقه.

إلى ذلك أعلنت قوات الجيش إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، وقال المركز الإعلامي لمحور تعز «إن الدفاعات الجوية للجيش والمقاومة الشعبية أسقطت الطائرة الحوثية في سماء عقبة منيف شرق المدينة».

وأحبطت قوات الجيش فجر أمس الأحد، هجوما عنيفا على مواقعها في معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة، وشهدت مدينة تعز انفجارات واشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني والحوثيين في الجبهة الشرقية.

وأكد مصدر ميداني سقوط جرحى من الطرفين جراء المواجهات.

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