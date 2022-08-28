شكرا لقرائتكم خبر صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بيان للرئاسة العراقية «إن الرئيس العراقي برهم صالح اجتمع مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لبحث القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد وتداعيات الأزمة السياسية القائمة».وذكر البيان أنه تم التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين».
ووفق البيان، جرى التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وأن تسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة».
كانت هذه تفاصيل خبر صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.