شكرا لقرائتكم خبر صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في العراق أمس على ضرورة أن يكون الحوار الجاد والفاعل هو السبيل للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية في البلاد.

وقال بيان للرئاسة العراقية «إن الرئيس العراقي برهم صالح اجتمع مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لبحث القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد وتداعيات الأزمة السياسية القائمة».

وذكر البيان أنه تم التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين».

ووفق البيان، جرى التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وأن تسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة».