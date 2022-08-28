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يدوم الفرح.. "حياة كريمة" تسلم أجهزة لـ100 عروسة بمحافظة الدقهلية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة، احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار "يدوم الفرح"، بالصالة المغطاة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، وخالد جمال مدير القطاع التنفيذى بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس محمد سامى منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومنسقى ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية.

واشتمل الحفل على كلمة لمحافظ الدقهلية وممثل المؤسسة، وعروض فنية واستعراضية.

وفى ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتى شملت "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، وحقائب مستلزمات عروس، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة أحدى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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حياة كريمة تجهز 100 عروسة بالدقهلية

 

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احتفالية تسليم أجهزة لـ 100 عروسة بالدقهلية

 

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جانب من الاحتفالية

 

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الاجهزة 

 

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احتفالية حياة كريمة

 

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"حياة كريمة" تسلم أجهزة لـ 100 عروسة بمحافظة الدقهلية

 

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"حياة كريمة" تسلم أجهزة لـ 100 عروسة 

 

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محافظ الدقهلية

 

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فريق حياة كريمة

 

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جانب من الحفل
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