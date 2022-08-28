شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار لزيادة دخل الفرد بجانب شغله.. برنامج "الكارير" على قناة التنسيقية يوضحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج "الكارير" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويقدمه مصطفى كريم، كيفية زيادة الفرد لدخله بجانب شغله، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وقال مصطفى كريم، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم وزيادة الأسعار، أصبح هناك سؤال دائم و بحث عن فكرة كيفية التكيف مع تلك الحالة، و كيف يزود الفرد دخله بجانب شغله، مضيفا:" أول فكرة أن يعمل الشخص في مجال آخر بجانب شغله، ممكن تكون دكتور وعندك مهارة الكتابة فممكن تشتغل في مجال التأليف بجانب شغلك".

ولفت الى أن الفكرة الثانية هي عد اكتفاء الفرد بتحقيق التارجيت في شغله، لكن بحاجة الى أن يتجاوز توقعات مديره، مشيرا الى أن الفكرة الثالثة هى المرونة لأقصى حد ممكن لان التغيرات سريعة ومتتابعة و الفرص قليلة.