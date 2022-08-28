بقصد الإتجار.. ضبط 1489 قطعة أثرية بحوزة رجل أعمال في المنيا "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الإتجار.

من جانبها بدأت النيابة تحقيقاتها مع المتهم بحيازة 1489 قطعة أثرية بقصد بيعها، عقب القبض عليه في محافظة المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب شركة استيراد وتصدير - مطلوب ضبطه في 7 قضايا "تبديد" – مقيم بمحافظة المنيا) بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد كبير من القطع يشتبه في أثريتها).

انتهت اللجان المختصة من فحص (1489) قطعة منها (عملات معدنية وورقية – ميداليات – أباريق – أواني) والتي أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.