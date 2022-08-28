على وقع اشتباكات طرابلس.. الرئاسي الليبي يدعو لتجنيب البلاد حرب محتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دعا المجلس الرئاسي الليبي، إلى تجنيب البلاد حرب محتملة على وقع الاشتباكات التي نشبت في العاصمة طرابلس.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد إنه عقد اجتماعه الاستثنائي لمناقش آخر المستجدات، مذكرا كل من يحمل السلاح بأن سلاحه موجه لصدور أبناء بلده، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة.

ودعا المجلس الجميع، بتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد اتون أي حرب محتملة.

ويؤكد المجلس الرئاسي، أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.