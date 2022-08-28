تخفيضات 25%.. وزير التموين: 199 عارض يشاركون في معرض "أهلًا مدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ‏المعارض أهمية خاصة، لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف ‏العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها.

وأشار ‏إلى أن ‏المعرض الرئيسي الخاص بـ"أهلا مدارس" سيشرف بافتتاحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الافتتاح سيكون في الأول من سبتمبر ولمدة 10 ‏أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر على مساحه 6000 متر وبمشاركة 199 ‏عارض متنوع ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته، بالإضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركه القابضة للصناعات الغذائية وادوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوي الهمم بالإضافة إلى مشاركة بعض البنوك لتسهيل الأمر على المواطن.

وخلال ‏لقائه والعارضين بالمعرض أكد الوزير أنه سيتم إنشاء 23 معرض رئيسي بالمحافظات و119 معرض ‏فرعي و33 شادر بالاضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.‏

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة أن "‏المصيلحي" قد أثنى على ‏المعروضات بالمعرض العام الماضي، وفي الأعوام الماضية عُرض فيه ‏منتجات مصرية بنسبة كبيرة وبجوده عالية.

وأشار إلى أن العارضين قد أبدوا استعدادًا كبيرًا للتخفيضات بالمعرض مشيرين إلى أنها سوف تصل فى بعض المنتجات إلى الخمسين جنيها إضافة إلى التخفيضات بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل واقلام تصل إلى الثلاثين فى المائة مشيرين إلى ان الأحذية فى بعض المعروضات سوف تتفاوت اسعارها ما بين ال ١٧٥ جنيه إلى ال ١٩٥ جنيه والملابس بها معروضات تتفاوت ما بين العشرين جنيها إلى الخمسين جنيها.

وأكد أن العارضين خلال اجتماعهم بالتجارة اشادوا بالتسهيلات المقدمة من الوزارة لهم، مضيفًا أن جمعية مصر اليوم للتنمية المستدامة ‏والخدمات الانسانية دشنت 8 شوادر بمحافظات ‏القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية.