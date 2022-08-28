شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعلن صرف علاوتين للعاملين بها مع مرتب سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه فى إطار سعيها لتوفير مبالغ من مواردها الذاتية لصرف جزء من العلاوات المتجمدة، فقد تقرر صرف علاوتين خاصة ( 10% ) للعلاوة الواحده، من متجمد علاوات عام 2019، لكافة العاملين بها مع مرتب سبتمبر القادم، موضحة أنه تكلفة صرف العلاوتين يبلغ تسعه ونصف مليون جنيه تقريبا.

وشددت الهيئة الوطنية للإعلام على أنها لا تتوقف عن السعي وبذل كافه الجهود المستمرة فى سبيل تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف كافه العلاوات المتجمدة للعاملين بها بشكل متتالي، حيث تم من قبل صرف عدد كبير منها من خلال الموارد الذاتية للهيئة .