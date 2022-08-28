جنوبية القاهرة: إزالة عدد من مخالفات البناء في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة التصدي بكل حزم لجميع صور البناء المخالف، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين.

وقالت نائب المحافظ، في بيان، إن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالعنوان 9 حارة سيف من شارع المواردي، وتشمل المخالفة سور من الطوب الأحمر على سطح العقار بغرض تقفيله وبالمخالفة للقانون وتمت الإزالة في المهد وإبلاغ مدير الإدارة الهندسية بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لفرض سيادة القانون.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعنوان 7 عطفة الزفتاوي من شارع السد عبارة عن سور من الطوب الأحمر بارتفاع 3 أمتار وعرض حوالي 12 مترا وباب صاج جرار وشدة خشبية بالداخل بغرض تقفيله واستغلاله في نشاط تجاري بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون وتمت الإزالة في المهد.

وشددت على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة ما يتم من أعمال بنطاق أحيائهم وتفعيل دور مشرفي المربعات باستمرار التواجد الميداني ورصد كافة أشكال التعديات والمخالفات والتعامل الفوري معها، مهيبة بجميع المواطنين عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمساءلة القانونية.