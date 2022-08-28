الأمن العام: ضبط 1446 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 32 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1446 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط كمية من مخدر البانجو، وزنت (342.452 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (268.270 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (39.178 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (11.591 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (7.852 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (7.65 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (250 جرام)، و(15.118 ألف قرص ترامادول مخدر)، و( 11.272 ألف قرص مؤثر مخدر)، و(409 قرص كبتاجون مخدر).

كما تم ضبط قضية غسل أموال بلغت إجمالياً قرابة (18 مليون جنيه) متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (32 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.